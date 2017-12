von MasterOfDesaster » Do 30. Nov 2017, 22:11

Wichtig dabei ist nicht das Zurücksetzen an sich, sondern das dies über iTunes erfolgt.

Schau nach dem nächsten Absturz mal in den Einstellungen unter Privatsphäre/Analyse/Analyse-Daten (oder ähnlich), was da zum besagten Zeitpunkt so an Fehlerberichten auftaucht.