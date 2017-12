von tonicoutura » Di 21. Nov 2017, 21:07

Hi, kann man das kabellose Laden beim iPhone X ausschalten/deaktivieren?! Ich frage, weil ich das Telefon sehr oft in der Ladeschale meines Audi habe, dort wird es immer automatisch aufgeladen .... in der Schale ist natürlich das Netz besser und die Strahlung weniger ... daher würde ich das iPhone natürlich immer in der Schale lassen ... es soll aber nicht ständig aufladen .... geht das? Oder ist das ständige Laden nicht schädlich für den Akku?!



Gruss