von Dark_Scorpion » Fr 10. Nov 2017, 21:47

hi,

seit iOS 11 ist es ja möglich eine Bildschirmaufnahme zu machen. das funktioniert auch gut, ob mit oder ohne Ton. das Problem aber ist, immer wenn ich versuche die Aufnahmen mit Ton weiter zu versenden, sind die immer ohne Ton. und es ist egal ob mit WhatsApp oder Telegram oder etwas anderem.

weiß jemand warum das so ist? oder muss ich was ein- bzw. umstellen?

danke schonmal

