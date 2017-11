von sedl » Sa 4. Nov 2017, 22:54

Moin,bei mir weiss meine Schwester den Code, wobei ich mir da nicht so sicher bin, da sie eh Imme mich fragt wenn es um ihre Passwörter geht.Ich bin eben auf die Frage gekommen da es bei der Face-ID nur ein Gesicht eingerichtet werden kann und halt spekuliert wird ob es zu aufwändig, rechenintensiv ist und vielleicht später nachgereicht wird. Da merkte dann jemand an man hat zwar 10 Finger aber nur ein Gesicht. Das Argument ist zwar nicht falsch aber eben war es Touch ID egal ob es mein Finger oder fremder Finger ist, daher nun die Umfrage.Ich denke Apple geht davon aus das iOS Geräte nur eine Person per Biometrischen Daten die Nutzung erlaubt, meine sehr repräsentativen Umfrage hier unterstützt meine Theoriegrusssedl