von MasterOfDesaster » So 8. Okt 2017, 23:56

Also auf meinen iPad Pro 9.7" werden die weiter nach Tagen geordnet angezeigt und neben jeden Tag gibt es ein (x)-Button. Sollte ja eigentlich beim iPad Pro 12.9" genau so seien. Falls es da im Gegensatz zu meinem iPad eine Einstellung geben sollte, müsste die in den Einstellungen unter Benachrichtigungen zu finden seien.

Auf deinen Screenshot bist du ja auch mitten in den Benachrichtigungen gescrollt. Wie sieht das denn aus wenn du wieder ganz nach oben scollst?