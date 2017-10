von MasterOfDesaster » So 8. Okt 2017, 13:33

Hab ja mehre Geräte in der Umgebung (inklusive einem iPhone 6) und bis auf manchmal langsames Rotieren auf dem iPad und höheren Stromverbrauch (der ja schon immer bei den großen Updates so war) keine Probleme.

Das iPhone 6 ist jetzt auch schon 3 Jahre oder wenn man nach iPhone-Versionen geht 4 Jahre alt. In diesem Zeitraum hat sich was die Hardware-Performance angeht enorm viel getan. Erfahrungsgemäß wird iOS 11.1 das bei alten Geräten wieder etwas richten. iOS 12 oder spätestens iOS 13 wird aber es nicht mehr bekommen.