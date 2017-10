von onesanedesaster_161051 » Sa 7. Okt 2017, 01:39

iOS 11 Störung bzw Bugs

Seit iOS 11 folgende, massive Programmstörungen auf iPhone 6S und iPad Air2 wenngleich ich mit Pages anfange, dass ja mehr oder weniger separat vom Betriebssystem Updates erfährt:



Seit der letzten Aktualisierung von Pages lassen sich manche Dateien nicht mehr öffnen. Dabei betrifft es Dateien mit und ohne Bilder, neueren und älteren Datums sodass mir nicht ersichtlich ist, dass es an ner bestimmten Formatierung liegen könnte. Das fiel mir auf meinem iPhone 6S auf, nachdem ich wie gesagt das letzte Update installierte wobei iOS 11.01 bereits auf dem 6S lief. Zeitgleich funktionierten aber die betroffenen Dateien auf dem Air2 welches da noch unter iOS 11 funktionierte und die vorletzte Pagesversion nutzte. Mit dem Update (also unabhängig ob iOS 11 oder 11.01) auf dem Air2 waren auch dort dann diverse Daten nicht mehr zugänglich. Sie zeigten lediglich, wie seither auch auf dem iPhone, das Pagessymbol anstatt der Vorschau aber mit der „richtigen“ Bezeichnung. Versuchte ich eine Betroffene Datei zu öffnen, fror auf dem 6S die App ein und zeigte nur noch ein weißes Display, wo sich aber ohne Geräteneustart schließen und Neustarten ließ und danach zumindest die Dateien mit der Vorschau zugänglich machte. Inzwischen ist es so, dass beim Öffnen der App und dem Versuch eine betroffene Datei zu öffnen zwar nicht mehr die App weiß einfriert, sondern eher zwischenzeitlich einfriert aber alle Symbole und Dateien anzeigt. Berühre ich also eine betroffene Datei, kann ich entweder Neustarten oder auf eine Datei neu zu erstellen (+ oder eben in die Vorlagen-Ebene) tippen und so zumindest neue Dateien anlegen oder bestehende, vom Update nicht derart betroffene, öffnen. Und wenn ich eine betroffene Datei über „auswählen“ markiere um es versuchsweise weiterzuleiten und dazu dann das nötige Symbol tippe, friert die App also wieder ein: weißes Display und somit Neustart der App selbst erzwingend und möglich ohne Geräteneustart.



Apples Support leitete mich zu dem Thema in deren Hierarchie offenbar zu Ansprechpartner von weiter oben nach, wo man zuletzt noch heraushören wollte, ob ich die Dateien am Rechner öffnen könne. Kam aber noch nicht dazu und konnte mich (jedenfalls nicht zu deren Arbeitszeiten) dort zurückmelden. Zumal ich da mit iTunes und Win10 überfordert bin, was die Dateifreigabe betrifft: Schriftstücke importieren (also auf‘s iPhone) ist nicht das Problem, sondern Schriftstücke (egal ob betroffene oder normal anzeig- und bearbeitbare) auf den Rechner zu exportieren. Kann da zwar mit iTunes sagen, dass die Datei da und da hin soll, dort aber nen Ordner mit Unterordnern erstellt wird, bei denen ich das exportierte Schriftstück aber nicht finde...



Hat jemand ähnliche oder gar die selben Komplexe;-)?!



Zudem kommt mir das System seit iOS11 höchst instabil vor:



Oftmals ist die Tastatur hakelig bzw zu langsam sodass ich quasi die Buchstaben vorwähle und hoffen darf, dass ich richtig traf wenn dies dann zeitversetzt die Eingaben umsetzt. Das Wegfallen mit dem Apps-Wechseln über die 3D-Touch am linken Displayrand ist da nur die geringste Makulatur aber offenbar auch so gewollt und kein Bug. Schlimmer jedoch was die Geschwindigkeit angeht: Ebenso zeitverzögert öffnen sich nicht selten Apps, die man zuvor mindestens zweimal antippte -weil sie scheinbar nicht reagierten- aber dann durch die wiederholten Herzrhythmusmassagen (mehrfach Bedienung solange die Reaktion ausblieb) erstmal quer durch ihr Menü gefeuert werden -ähnlich der späten Reaktion wie bei der Tastatur beschrieben.



In der MailApp fiel mir auf, dass eine ältere, längst gelesene und entsprechend verschobene Mail wie ein Startscreen angezeigt wird, als wäre die App mit dieser alten Mail am einfrieren und erst nach kurzem Moment das entsprechende Postfach richtig angezeigt wird.



Als ich mit dem Rad unterwegs war und mich mit einer entsprechenden App bei niedrigem Akkustand und Stromsparmodus navigieren und daher schon ne Zeit lang Strom für’s Handy vom Fahrrad-Akku abfließen ließ, startete das Gerät einfach neu?! Und zeigte die genutzte App genauso samt Aufzeichnung an, als hätte nichts unterbrochen. Beängstigend ungewöhnlich...



Jüngst konnte ich nicht mehr die Tastatur in der SMS durch Tip in’s Schreibfeld aufrufen. Zunächst dachte ich, dass liegt nur an einem Kontakt -warum auch immer- aber bei anderen, unabhängig ob da zuletzt iMessage oder nur SMS verwendet wurde, kam es dann ähnlich. Also wollte ich auf WhatsApp um Hilfe schreiben: Pustekuchen, das allergleiche. Erst als ich nen Link aus Safari über iMessage bzw SMS zu teilen wollen vorgab, konnte ich das Feld samt Tastatur wieder benutzen und den Link verwerfen. War eine SMS erfolgreich, klappte es dann wieder überall, auch bei WhatsApp. Zeitweise aber war auch Safaris Adressfeld nicht nutzbar, die Tastatur ausgeblieben. Im Moment geht zumindest gerade alles, bis auf Pages...



Ähnliches auch auf dem iPad, dort kam nur hinzu, dass die neue App-Wechsel-Funktion (durch schieben vom unteren Bildschirmrand bis in die Mitte) gänzlich ausblieb oder allenfalls noch -neben reichlich hakeln- die untere Appleiste eingeblendete wurde aber ebenfalls mal einfror oder verzögert bis keine Berührungen annahm. Als würde sich iOS ab und zu aufhängen und nach etwas Bedenkzeit dann aber zunehmend stabilisieren. Nur ist dieser Wechsel zwischen den Symptomen und gewohnter Stabilität wiederkehrend.



Ach: Apps die ich öffnete und ab und an hakelig waren, schienen sich wie mancher doppelter Tip erst nach dem Tippen zu öffnen, also mindestens zweimal aufzupoppen (wie die einfache Animation beim regulären App-Öffnen eigentlich nur einmal geschieht) aber dann wieder sich zu schließen und folglich nach der scheinbaren Öffnung direkt geschlossen zu werden ohne dabei Inhalte der App auch nur kurz anzuzeigen: Doppeltipp, App öffnet sich dam Anschein der Animation nach zweimal (oder bleibt bei einfacher Berührung auch mal nur hängen) aber verschwindet dann, als wäre sie auf diesem Weg geschlossen statt geöffnet wurden.



Häufiger bzw zuletzt genutzte Apps wurden auch schon mal nach einem Neustart so grau angezeigt, wie die Apps im Allgemeinen ergrauen wenn man sie zum Öffnen berührt. Jeweils nur eine und keine zusätzlich zur selben Zeit. Besonders oft wurde so die „Einstellungen“ App angezeigt. Bei Berührung beziehungsweise Öffnen gibt sich das dann wieder und funktioniert augenscheinlich wie eh und je.



Jüngst streikte Safari, indem plötzlich das Display abdunkelte als würde ein Abschalten oder Neustart bevorstehen. Nach verlassen und wieder öffnen der App Safar blieb es ähnlich dunkel bis gräulich und nach Neustart aber luden sich die Seiten neu und damit funktionierte die App wie gewohnt.



Ist ein Virus denkbar? Womöglich einer, der die Tastatur in Beschlag oder wahrscheinlicher in Beobachtung nimmt und womöglich daher solche Bugs sich abzeichnen?! Jailbreaks hatte ich jedenfalls bei keinem meiner Applegeräte bisher je gemacht. In der Funktion problemlos konnte ich iPhones und iPads nach zwei Jahren weiterreichen, was diesmal „wohl“ anders sein wird. Ein Bug, naja aber derart viele?!



Solche Tücken gab es nie, hatte ich nie feststellen können bei Apple weshalb ich insbesondere wegen des Betriebssystems Apples Handy nur empfehlen konnte, sofern sich das Thema „Android oder iOS“ auftat ohne mich je als ein sogenannter Jünger von Apple zu bezeichnen oder irgendwo wegen deren Produkte Schlange gestanden zu haben;-)



Ließen sich doch die Datenfreigaben und unter iOS zumindest nicht gegen diverse Anwendungen erpressen und sonstige (iCloud) auch gut verzichten aber wenn jetzt noch nicht einmal Mehr die Software bei Apple stimmt, muss ich beim nächsten Vertag eben doch zur deutlich neugierigeren Konkurrenz wechseln.



Wenn solche Bugs bei 5 Jahre alten Geräten vereinzelt auftauchen könnten aber so selten wie schnell vergessen sind, wäre das für mich noch Apple. Aber diese Störungen bei aktuellen Geräten machen einem ja direkt Angst (Virus) oder lassen einem an den sonst so auf Perfektion in Funktion gestützten Ruf von Apple endgültig zweifeln...



Wenn ihr also solche Probleme mit dem iOS 11 habt oder gar Lösungen oder Lösungsansätze zu meinen wisst, wäre ich erfreut wenn ihr auf meine Belagerung entsprechen konstruktiv zur Antwort finden würdet.



Ich weiß, ist alles so kompliziert geschrieben aber ich lass es jetzt so stehen und hoffe auf erlösende Antworten beziehungsweise Updates:



