von MasterOfDesaster » Fr 29. Sep 2017, 14:31

Wenn ein E-Mail Account einen Ordner mit den Namen "Junk" (eigentlicher Name des Ordners laut einer E-Mail Spezifikation) an der richtigen Stelle hat, dann zeigt das iPhone auch so wie auf dem Mac an und man kann durch das Drücken auf das Flaggen-Symbol und der anschließenden Auswahl von "In Werbung verschieben" E-Mails dorthin verschieben.

Ich vermute mal, dass du vielleicht POP statt IMAP und/oder auf den Mac einen lokalen Ordner für die Werbung benutzt, der deswegen nicht auf dem iPhone auftaucht.