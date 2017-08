von ipoddy » Di 25. Jul 2017, 13:11

Hätte ne Frage zu Apple Watch und Musik abspielen:



hab mir auf Apple Watch 2 GB Speicher für Musik "reserviert" und via App Musik lokal auf die Apple Watch gespeichert.

Will Musik jetzt mit Bluetooth-Lautsprecher beim Joggen verwenden (ohne iPhone). Hab geschaut ob es die Möglichkeit gibt hier Zufällige Wiedergabe einzustellen. Allerdings merkwürdig dass es diese Einstellung nicht gibt. Wäre ein Witz von Apple wenn Musik auf der Apple Watch ohne iPhone nur 1x in der Reihenfolge der gespeicherten Musik abgespielt werden könnte. Noch nicht mal Dauerschleife...

Wer kann mir helfen???

Danke im Voraus