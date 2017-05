von Albert64 » Di 2. Mai 2017, 14:22

Hi,



Ich war jetzt in einem Kurzurlaub, im Hotel hatte ich folgendes Problem, sobald ich mich ins Wlan einlogen wollte, erschien im Wlan Symbol ein Ausrufungszeichen, mit dem Zusatz "kein Internetzugang"

Am iPhone wie auf meinem iPad, Wlan aus/ein sowie Flugzeugmodus aus/ein, Lease erneuern und Neustart brachten keine Besserung.

Der Hotelmanager hat extra den Router neu gestartet, was aber auch ohne Erfolg blieb.

Das Komische ist nur dass sowohl die Hotel eigenen iMac's sowie diverse iPhone's vom Manger und anderen Gästen ohne Probleme ins Internet kamen.

Das Passwort wurde richtig eingegeben, ansonsten kam sofort eine dementsprechende Meldung, Einlogversuche machte ich an mehreren Stellen im Hotel, wobei das Wlan eigentlich immer mit 3 Wellen angezeigt wurde.

In dem Ort gab es öffentliches Wlan, da war er kein Problem sich einzulogen, und hier zu hause klappt es auch wieder einwandfrei.

Jetzt stell ich mir nur die Frage was an meinen Geräten 1Phone 6S, iPhone 5C sowie iPad Air2 anderes war als an all den anderen, um wenn es nochmal auftritt richtig handeln zu können.



Gruss

Albert

iMac 27" Retina 5K, 3.2 Ghz, 8GB, 1 TB FD

iPadAir 2, Cellular, 128 GB

iPhone 6s, 64 GB