von k3v » Do 20. Apr 2017, 09:55

Moin,



mir ist nicht bekannt, dass man beim iPhone die Auflösung der Kamera bei Fotos ändern kann. Es ist immer die volle Auflösung vorhanden.

Evtl. kann das eine App aus dem Store, aber Standardmäßig kann man nur bei Videos die Auflösung ändern.

