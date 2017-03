von Hayle Bob » Sa 18. Mär 2017, 22:55

Hallo,dankePowerNap ist ja "nur" für Mac-Rechner das ist aber auch nicht das was ich suche denn das ging ja alles schonmal ohne irgendwelche Hilfsmittelmit icloud-mail geht das auch nicht. Da kann ich ja "nur" mailadressen mit xxx@icloud.com verwendenund nicht meine xxx@googlemail.com , dann fehlen ja auch alle meine gmail-ordner in icloud-mail...für Deine Tipps und Hilfe bedanke ich mich aber diese Funktion geht halt leider nicht (mehr) unddas hat Apple "versaubeutelt" denn letztes Jahr ging das noch. Das ist/war eine super Funktion in iOS-Mail sowas gibt es in iOS-Gmail nicht.Immerhin werden die Mails ja noch für den falschen Ordner vorgeschlagen besser als nichts...und ich kann ich sie per Hand in den richtigen verschieben.viele GrüßeMichael