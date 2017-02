von sedl » Mo 13. Feb 2017, 21:42

Moin,



also Apps aufs Pad geht natürlich via Kabel und iTunes. Manche Apps kann man zudem via iTune mit Daten bestücken, so könnten deine midi Dateien auf das Pad kommen. Auch die Stromversorgung geht selbstverständlich auch durch den angeschlossenen Rechner. Was nicht geht, bzw wohl nicht praktikabel ist das Pad kabelgebunden ins Internet zu bringen.



gruss



sedl