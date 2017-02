von c.heinecke_143210 » Do 12. Jan 2017, 10:31

Hallo erstmal, hoffe bin in der Richtigen Kategorie für meine etwas andere Anfrage.



Ich suche ein ganz einfaches Handy (nur SMS und telefonieren, kein Smartphone) was sich auch mit den Kontakten vom Mac ohne Probleme syncronisieren lässt. Ich habe zwar ein Siemens M65 aber das lässt sich nicht am Mac syncronisieren da es seit langem kein iSync mehr gibt. Ich bin auch dankbar über Tips für eine Software um das M65 am Mac zu syncronisieren.