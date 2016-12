von markus.olschewsky_141062 » Mo 12. Dez 2016, 20:40

ich habe ein Problem - welches leider weder durch den Apple Support - noch durch Gravis vor Ort gelöst werden konnte.



Ich nutze ein iPhone 7 Plus, ein IPAD und ein MacBook Air - alle jeweils mit dem neuesten Update.



Mir ist aufgefallen, dass seit kurzem keine Termine mehr erstellen (und auch an Teilnehmer versenden kann) - die einen vordefinierten Ort aus der Vorschlagsliste enthält. Der Termin erscheint auf allen drei Geräten die mit meiner Apple-ID verbunden sind - aber meine Freundin erhält den Termin nicht.



Sobald ich aber in die Ortszeile eine händische Eintragung mache (also "bei uns" oder "bei Kalle um die Ecke") - dann geht der Termin raus.



Das Problem besteht auch wenn meine Freundin mir einen Termin sendet.



Das Problem besteht auch - wenn ich einen Termin an mein Firmenhandy sende - es scheint also, als könnte meine Apple-ID diese Ortszeile bzw. Ortsinformation nicht bearbeiten.



Alle versuche mit An- und Abmelden von iCloud etc. hat zu keiner Besserung geführt.



Hat vielleicht jemand eine Idee?



