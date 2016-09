von sedl » Do 15. Sep 2016, 10:26

Moin,ich war ja schon vorher von der AppleWatch begeistert jetzt mit watchOS 3 ist das nicht anders.Damit ich aber nicht nur meiner Begeisterung freien Lauf lasse kommt erstmal etwas negatives.Also bekannt ist ja bereits das die Scribble Funktion nur bei aktivierter englischer Tastatur erscheint. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das öäü so schwer sind zu erkennen, da verstehe ich Apple nicht wirklich. Aber ich werde mit Scrabble eh nicht so richtig warm, es funktioniert zwar wirklich gut, aber wenn ich es diktiere bin ich doch schneller als mit meinen Wurstfingern auf dem Display zu schreiben. Scribble ist als eher was für sehr ruhige Umgebungen oder wenn der Text NSFW istEtwas Schade finde ich das die angelegte Schnellauswahl für Freunde weggefallen ist ( ich meine die welch man über den Knopf erreicht hatte) die habe ich zwar nicht häufig genutzt, in sofern ist es schon ok das man den Kopf für das Dock nutzt aber man hätte es als App ja noch da lassen können. Die Funktion war schön um nicht nur schnell jemanden anzurufen sondern auch mitzubekommen wer eine AppleWatch hat und wer nicht, da nur dann DigitalTouch auftauchte.Damit wäre ich dann auch schon bei DigitalTouch, es ist ja schön das es jetzt mit den iOS 10 Geräten und vermutlich mit macOS Sierra kompatible ist aber schön wäre es wenn die Uhr anzeigt wenn eine andere Uhr der Empfänger ist, denn der Empfang des Herzschlages ist nur halb so schön auf dem Telefon als auf der Uhr. Aber auch hier gebe ich zu das ich die Funktion sehr selten nutze, was a) daran liegt das in meinem Freundeskreis die AppleWatch Nutzer sehr gering sind, gleiches gilt auch für iPhone und Mac Nutzer und b) von den Freunden nur ein Mensch übrig bleibt der ich meinen Herzschlage sende.So jetzt aber positiv weiter.Es ist alles echt schneller geworden, am bin mal gespannt wie gut das bei den Fussballergebnissen funktioniert, bis her waren die Push Nachrichten immer schneller als die Komplikation, das dürfte sich geändert haben. Mit Citymapper habe ich schon Erfahrungen gemacht, die super war, hätte ich bihct die Strecke im Schlaf gekonnt wäre ich dennoch ans Ziel gekommen ohne ein Umsteigen verpasst zu haben,m das war vor watchOS 3 noch nicht der Fall.Das Dock ist klasse, ich hätte es jedoch besser gefunden wenn man an das Dock nicht über den Knopf sonder über Wischen von unten Nach oben kommen würde, ich vermute das liegt an dem Namen und das ich mein Dock in OS X auch unten habe, aber daran gewöhne ich mich schon.Man kann zwar "nur" 10 Apps in das Dock legen aber selbst die nutze ich nicht aus. Ich habe zwar jetzt eine Apps auf der Uhr aber von denen brauche ich nur 1-2 so häufig das die im Dock sinnvoll aufgehoben sind.Es ist sicher noch etwas früh um eine Aussage treffen zu können wie sich watchOS 3 auf die Laufzeit der Uhr auswirkt, ich denke es hat sich nicht geändert. Gestern hatte ich zwar kurz vorm Schlafengehen statt üblichen gut 20 % nur noch 12% aber ich habe auch deutlich mehr an der Uhr rumgespielt, nach dem Wochenende oder spätestens bevor ich Sierra installiere werde ich sicher wissen ob meine Einschätzung zum Akku stimmt, ich informiere ich euch dann hier.Jetzt fällt mir noch eine Sache eine die ich echt blöd finde, dazu hole ich aber etwas weiter aus.In iOS ist es ja seit gefühlt 100 Jahren möglich die von Apple mitgelieferten Apps auszublenden das ist auf der Uhr leider nicht möglich. Naja es ist ja auch erst watchOS 3 und nicht 10, allerdings ist ja der Bildschirm bei der Uhr recht klein da wäre es schon nett wenn man Apps wie Atem oder Aktien los werden könnte.Noch kurz zu Atem App, ich denke die kann einem wirklich helfen "runter zu kommen" , ich musste aber erstmal die voreingestellte 7 Atemzüge /Minute auf 5 reduzieren damit die App bei mir das vermutlich gewünschte Ziel ergibt. Die App ist ja ganz nett aber ich denke nicht das ich sie häufig nutzen werdenSo das war es erstmal. Ach mittlerweile gibt es in iBooks das aktualisierte Handbuch zu watchOS 3grusssedl