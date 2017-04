von sedl » Mo 11. Apr 2016, 21:45

Moin,ich wusste doch das so eine Überschrift euch dazu bringt den Thread anzuklicken.Um es vorweg zunehmen die grosse Enttäuschung war mehr meine eigene Dummheit. Ich habe die schwarze Apple watch Sport und war enttäuscht das die Verpackung nicht wie beim meinem schwarzen iPhone auch schwarz war, dann musste ich aber feststellen das es beim meinem aktuellen 6s auch eine weisse Verpackung ist. So jetzt aber zu meinen richtigen Eindrücken, für allen die dank der Überschrift einen Verriss erwarten können jetzt aufhören allen anderen sei gesagt ich habe mehr positives als negatives. .Also zur Verpackung muss ich ja nichts mehr sagen, bis auf den Plastikschutz direkt auf dem Ladekontakt lassen sich allen Plastikverpackunsgteile Appletypisch leicht entfernen.Das Koppeln mit dem iPhone ging einfach und schnell, ich hätte gerne das Muster als Zifferblatt.Von den Zifferblättern finde ich Modular am informativsten, ich habe mir da drei unterschiedliche angelegt. So eine Für HSV Spieltage mit der Komplikation von onefootball, damit ich unauffällig informiert werde während meiner Hunderunde um dann schnell einer Freundin die mir immer sagt ich sie will es nicht wissen und dann mich fragt wie der Spielstand ist zu informieren. Ein weiteres hat Citymapper als Komplikation und nutze ich für manchen Fahrten mit dem HVV ( Hamburger Verkehrs Verbund), meine normales hat lediglich als grosse Komplikation ( ich hasse dieses Wort, bei solchen Uhren hätte man ruhig Plugin sagen können) das Wetter und in den kleinen das Datum , Batterie, Kalender und die Ortszeit einer Freundin.Wen meine Schwester zu Besuch ist Wechsel ich auf Micky, dabei kam mir spontan die Idee, das Apple für die kleine Apple Watch ja eigentlich Mini als Ziffernblatt zur Verfügung stellen könnte, oder wenigstens für die rosa Varianten. Aber dann hätte Apple bestimmt Alice Schwarzer und Co an den BackenIch fände es dennoch eine witzige Idee.Ich wünschte mir noch mehr Komplikationen, zu den Apps die ich habe oder nutze, ich nutze zwar schon diverse Wetter Apps, aber eine die mir in einer Komplikation anzeigt in wieviel Minuten es wahrscheinlich Regen gibt fehlt mir.Mit den Checks werde ich noch nicht richtig warm, das liegt vermutlich daran das ich noch etwas brauch bis ich mir ein passende Reihenfolge zurecht gelegt habe, war in Anfangszeit von OS X mit dem Dock ähnlich.Der Akku der Uhr hält trotz der natürlich anfänglichen starken Nutzung locker eine Tag durch, nach einer Kneipentour zuhauf zum kurz vor 4 Uh morgens mit 31% angekommen, Uhr ohne Strom seit 8:10 Uhr. Mein iPhone scheint auch länger durchzuhalten da ich es deutlich weniger nutze, diese Angabe ist aber noch mit Vorsicht zu geniessen da ich seit gut einer Woche nur mobiles Internet habe und daher mein Wlan zu Hause abgeschaltet habe und somit auch das lan am iPhone us ist. Jetzt wo das Internet hier wieder läuft liefer ich meine Eindrücke später, ich denke mal in ein bis zwei Wochen nach.Was mich stört ist das alle Nachrichten sehr ähnliche Töne haben, was bei mir dazu führt das ich noch deutlich häufiger auf die Uhr sehe als ich es auf dem iPhone gemacht hätte, den da ich auf dem iPhone für Nachrichten von bestimmten Leuten andere Töne habe, gleiches gilt für WhatsApp, das ist bei der Uhr aktuell leider anders. Ich habe aber noch auch mehr Mitteilungen aktiviert als ich es auf dem iPhone hatte, das wird sich wieder ändern, mir reicht ja Tagesschau und eine weiter Nachrichten App die mir Mitteilet das extra3 und Erdogan keine Freunde mehr werden, da brauche ich kein zehn Nachrichten von Nachrichten Apps.Was mir wirklich negativ aufgefallen ist, ist Siri. Siri funktioniert großartig und auch aus der Spracheingabe einen Text zumachen hat bei mir hervorragen funktioniert wenn man mal davon absieht das sie den Namen „sedl“ nicht versteht. Was ich aber negativ finde ist das Siri bei der Eingabe der Sprache abhängig von der am iPhone aktivierten Tastatur-Sprache ist. Da ich häufig von deutsch in englisch wechsle ist es immer mal wieder vorgekommen das ich Siri was gesagt habe aber Siri jedoch meinte ich spreche englisch. Schöner wäre es wenn Siri nicht an Hand der gerade aktiven Tastatur die Sprache erkennt sondern automatisch die Landessprache erkennt.Nachrichten per Uhr zu versenden ist richtig simpel und ich finde es klasse, da Apple ja die Nachrichten App auf der Uhr unterstütz kann man auch neue Chats starten, daran dürfen sich Threema und WhatsApp gerne ein Beispiel nehmen, bei Threema geht es überhaupt nicht, man kann ja auch auf dem iPhone nicht über die Mitteilung antworten, bei WhatsApp hingegen kann man antworten was schon recht gut ist.Das ganze Fitnesszeug finde ich lustig, sehe da für mich aber nicht wirklich einen Sinn drin. Zur Zeit arbeite ich bei den Fitnessfunktionen eher genau anderes als gedacht. Ich schau mir meine Täglichen Ergebnisse an und stelle darauf die Ziele ein. So werde ich zwar nicht fitter aber sehe wenn ich mal weniger als normal gemacht habe, vermutlich an Regentagen da will mein Hund morgens nie raus. Toll ist jedoch das ich dank der regelmässigen Pulsmessung jetzt weiss wann ich vor dem Fernseher eingeschlafen bin.Die Uhr wird aber von Tag zu Tag auch intelligenter, ich habe an meinem Tagesablauf nichts verändern dennoch merkt die Uhr mittlerweile zuverlässiger wenn ich stehe. Den Schrittzähler fand ich ja schon beim 6s toll, vorher hatte ich ein 5er das ja keinen hatte, mit der Uhr kann ich jetzt auch mal das Telefon im Haus auch mal liegen lassen und die Schritte werden gezählt. Okay ich lasse das Telefon jetzt nicht nur wegen dem Schrittzähler der Uhr häufiger mal liegen sondern eben auch da Anrufe und Co ja auch auf der Uhr landen.Anrufe, für Dauertelefonate ist die Uhr sicher nicht optimal aber für kurze Gespräche finden ich sie super, genauso wenn ich mal wieder im strömenden Regen stehe und jemand anruft, erwähnte ich schon das ich eine Komplikation mit Uhrzeit eines wahrscheinlichen Regens haben möchte, vielleicht lesen die Entwickler von RegenalarmXT hier mir.Bei Mail bin ich etwas zwiegespalten, da ich normalerweise Regeln für Mail nutze werden kaum Mails angezeigt. Das Problem hatte ich auch schon mit einem extra VIP Ton auf dem iPhone, meist waren die Regeln schneller und es gab keinen Ton da die Mail vorher per Regel in einem anderen Postfach gelandet ist. Aktuell habe ich eine Regeln abgeschaltet und sortier eben per Hand. Da könnte Apple aber bei OS X, iOS und watchOs mal nachbessern und VIPs in jedem Postfach finden und nicht nur im Eingang.Ich habe noch etwas mit der Telefonie Funktion gespielt und bin da von Apple etwas enttäuscht. Wenn das iPhone in der Tasche ist und Kopfhörer dran sind, könnte man doch eine Option haben die dazu führt das man mit der Uhr ein Telefon startet es aber direkt auf die Kopfhörer gelegt wird. Aktuell laufen gestartete Telefonate von der Uhr über den Lautsprecher der Uhr. Mit angeschlossenen Kopfhörer wäre es meine Meinung nach mehr Apple like wenn die Uhr nur wählt und man automatisch das Telefonat über die Kopfhörer führt. Kann Apple ja auch erstmal nur für die Apple eigenen Kopfhörer bereitstellen.So das war jetzt erstmal nur ein kurzer Eindruck, da ich die Uhr etwa mehr als eine Woche habe, aber auch seit gut einer Woche zu Hause kein Internet hatte, habe ich ja noch etwas auf Sparflamme getestet da mein mobiles Datenvolumen ja eingeschränkt ist. Wenn ihr Fragen zu bestimmten Dingen habt lasst es mich wissen, ich versuche die dann zu beantworten.DigitalTouch habe ich noch nicht intensiv getestet das die Personen die mir mit AppleWatch zur Verfügung stehen überschaubar sind und ich sie eh schon genug genervt habe. Das werde ich aber demnächst nachholen.Ach eines noch, ich hab bestimmt seit 20-25 Jahren keine Uhr mehr getragen und muss sagen ich hat vielleicht 3 Tage gedauert bis ich mich komplett an das Tragen gewöhnt habe. Die Uhr ist so unauffällig am Arm das ich teilweise auch beim zu Bettgehen vergesse, da sie aber eh am Nachttisch geladen wird ist das recht unproblematisch. Beim Duschen bleibt die Uhr im trockenen, die ist schliesslich so gross das ich sonst nicht komplett sauber werde.grusssedl