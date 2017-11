von major_kiewie_163034 » Mi 1. Nov 2017, 18:36

Das Problem

Hallo zusammen,mein Nachbar hat mich um Mac-Hifle gebeten, weswegen ich im Moment nicht mit Screenshots dienen kann.ist die Speicherung der Mails. Ohne je eine Mail gelöscht zu haben, reicht der Posteingang nur bis August 2017. Alles andere (älter) scheint gelöscht. Gibt da eine Kapazitäts-Obergrenze?Oder liegt es am IMAP bzw pop3 Protokoll, dass da was wegkommt?Da ich kein Mac-Pro bin, kann es auch etwas anderes aber auch simples sein, einfach alles nennen was euch einfälltVielen Dank schon einmal