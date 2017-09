von andy_pr_158435 » Mi 30. Aug 2017, 18:05

Hallo liebe Foren-Gemeinde,



da ich nach langem Googeln leider immer noch vor einem Problem stehe, hoffe ich, dass mir vielleicht jemand von euch helfen kann:



Ich habe bis vor Kurzem ein Macbook Pro mit OS X Yosemite genutzt und bin nun auf ein neues Gerät mit macOS Sierra umgestiegen. Da ich Vorschau gerne nutze, um mir einen ersten Überblick über meine zahlreichen geschossenen Fotos zu machen, stehe ich aber vor einem kleinen Problem.



Bisher hatte ich immer eine ganze Reihe an Fotos gleichzeitig in einem Fenster geöffnet und mich in der Vorschau-Seitenleiste durch navigiert. Um die schlechten Fotos vorab auszusortieren, habe ich mittels SHIFT-Pfeil nach unten so lange Fotos markiert, bis ich an einem brauchbaren angekommen bin. Die markierten Fotos sind dann in den Papierkorb gewandert. Dies ging recht zügig und war meine gewohnte Arbeitsweise. Wenn ich nun unter Sierra ein Bild in der Seitenleiste markiere und SHIFT-Pfeil nach unten drücke, kann ich maximal ein weiteres Foto markieren. Ebenso komme ich mit SHIFT-Pfeil nach oben auch nicht zurück.



Es mag sein, dass ich gerade vor einem total einfachen Problem stehe, aber ich finde die Lösung (die es hoffentlich gibt) nicht. Die Dateitypen sind alle gleich, die Fotos in einem Ordner und werden in Vorschau auch in einem Fenster angezeigt.



Weiß jemand von euch, woran das liegen kann? Es geht mir um eine rein tastaturbasierte Lösung, ich möchte also nicht zusätzlich das Trackpad nutzen. Vielen Dank und liebe Grüße!