von willie » Di 22. Aug 2017, 16:22

Guten Tag,



Mit Keynote lassen sich leider nicht alle PowerPoint Dateien bearbeiten. So habe ich in Powerpoint 2016 investiert, musste aber feststellen, dass es in der Mac Version nicht möglich ist, diese pptx Dateien als Videos zu exportieren.



Ich habe es auch probiert mit einer Quicktime Bildschirmaufnahme, aber da ist der Ton sehr schlecht. Gibt es vielleicht eine Software mit der es möglich ist pptx in mp4, mov oder was auch immer zu wandeln?



Sven