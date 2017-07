von iNeander » Mo 10. Jul 2017, 08:32

Guten Tag

ich suche eine Möglichkeit Formulare zu erstellen, die offline benutzt werden können.

Folgender Hintergrund:

In der meiner kinderärztlichen Praxis werden alle Dokumente digital verwaltet: Ultraschallbilder, Lungenfunktionsprotokolle, Ergebnisse von Hör- und Sehtest, Laborwerte, Briefe.

Fragebögen an die Eltern werden in Papierform von den Eltern ausgefüllt. Dies wird dann eingescannt.

Meine Überlegung ist, diese Fragebögen auf einem iPad ausfüllen zu lassen, gleich in ein pdf Dokument zu exportieren und auf einem Mac zu übertragen, damit es der Akte zusortiert werden kann. Dann kann ich die Fragebögen auch in verschiedenen Sprachen vorlegen. Ich habe das Programm „RunMyForm“ gefunden, das die gewünschten Anforderungen erfüllt. Ein Formularblatt kann man aber nur erstellen in, dem man jede Zeile einzeln eingibt. Da ich aber für mehrere Untersuchungen Fragebögen mit bis zu 20 Frage in 7 Sprachen einsetzte, wäre das ein enormer Schreibaufwand am iPad. Es ist doch viel einfacher am Mac bei einem Formular die Fragespalte zu kopieren und sie in das Formular einzusetzen, das auf dem iPad verwendet werden soll.

Wer hat da eine Idee, oder hat so etwas ähnliches schon einmal umgesetzt.



