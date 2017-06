von bastimac_153548 » So 18. Jun 2017, 22:41

Hallo zusammen,ich brauche mal euren Rat bezüglich einer Softwareumsetzung.Ich suche eine Möglichkeit, dass ich mir Notizen, Gedanken etc. aufschreiben kann - also sowas wie OneNote. Allerdings gefällt mir eben nicht, dass es irgendwo auf Servern gespeichert wird.Jetzt habe ich bisschen gegoogelt und nicht wirklich was gefunden was günstig und einfach ist.Das Bordmittel Notizen, welches einfach aufgebaut ist scheint mir aber dann fast als beste Lösung.Frage ist nur wenn ich es Lokal speichere wie ich davon Backups machen kann, dass ich ganz sicher gehen kann, dass ich dann nie einen Datenverlust habe. Meint ihr reicht das TimeMashine Backup, kann ich mich darauf verlassen oder wie sichere ich das ganze am Besten? Als Export geht ja leider nur als PDF was man selbst manuell machen kann.Habt ihr vielleicht auch andere Ideen was ich als Programm benutzen könnte für meine Anforderung?Freue mich auf ein paar IdeenGruß Basti