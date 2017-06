von Orakel » So 18. Jun 2017, 21:52

Okay... nachdem meine Frage zu den iPads hier leider nicht beantwortet werden konnte, hoffe ich, dass sich jemand in diesem Bereich eventuell ein wenig besser auskennt:



Ich bin über die Jahre relativ Firm mit Libre Office geworden. Von daher sind alle meine Schriftlichen Dokumente mittlerweile ODT-Dateien. (Und da Libre auf den meisten mir bekannten Desktoprechnern eigentlich wunderbar läuft, egal ob jetzt der iMac meiner Mutter oder die Ubunt-Kisten, die ich im Moment verwende, werde ich diese Software auch weiterhin nutzen, wenn der von mir geplante Mac-Mini endlich hier ins Haus einziehen kann.



Aber: Auf iOS sieht die ganze Angelegenheit dann ja doch ein bisschen weniger rosig aus.

Gibt es eine halbwegs Brauchbare Office-App, die ODT-Dateien einlesen und bearbeiten kann? Die OpenDocument-Foundation werkelt ja laut eigenen Angaben im Hintergrund an einer entsprechenden Office-Suite, aber solange brauche ich halt etwas anderes, auf das ich zurückgreifen kann. Vorschläge? Oder dann in den sauren Apfel beißen und mit Pages und dem RTF-Format arbeiten, solange ich das iPad für Unterwegs ntuze?

[color=black:e0dac335bf]And my soul from out the shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted- nevermore[/color:e0dac335bf]