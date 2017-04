von DangerMouse » Mi 19. Apr 2017, 21:03

Kommt auch ein bisschen darauf an, auf was Du für den Mac eigentlich Zugriff hast, denn eine 2016er Version (bzw. 365) für den Mac gibt es ja nicht.

