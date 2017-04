von jonathan.kaiser97_148820 » Mo 3. Apr 2017, 12:16

Hallo liebe Gemeinde!



Ich schreibe momentan an einer wichtigen Hausarbeit und muss jetzt nur noch die Seitenzahlen einfügen.

Möchte die Seitenzahlen jedoch einzeln eingeben, weil diese erst ab Seite 3 beginnen sollen und ich das mit dem Abschnittsumbruch nicht hinkriege (wenn ich das mache, wird eine neue Seite eingefügt).

Wie kann ich es verhindern, dass in jeder Fußzeile das gleiche steht, wenn ich es in nur einer einzigen eingebe?



Danke im Voraus und freundliche Grüße!