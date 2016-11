von marcel.brunner_139133 » Di 15. Nov 2016, 12:00

Geht leider nicht...

Wenn ich einen Mail-Account hinzufüge muss ich nur drei Informationen eingeben:



Name

E-Mail-Adresse

Passwort



Was bei "Name" steht ist ja erstmal "egal", oder? Was nach der Informationseingabe passiert kann ich dann quasi nicht mehr beeinflussen... Selbst wenn ich danach auf "Accountinformationen", "Postfach-Verhalten" oder "Servereinstellungen" gehe, kann ich nirgendwo auf pop3 umstellen.