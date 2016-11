von Cortmeyer » Mi 2. Nov 2016, 10:21

Hallo,unter Sierra hat sich was mit den Tabs geändert, was ich blöd finde.Wenn ich an einem Dokument in Pages arbeite, und will da etwas aus einem anderen Dokument reinkopieren oder mit einem anderen Dokument vergleichen, dann habe ich das Problem, dass ich immer die Tabs wechseln muss. Um Dokumente nebeneinaner auf dem desktop zu betrachten, muss ich eines erst aus der tab-Leiste rausziehen… das war vorher nicht so, und ich fand, für diese Zwecke besser.Weiß jemand, ob oder wie ich den 'alten Zstand' wieder herstellen kann, nämlich dass weitere Dokumente immer in einem separaten Fenster aufgehen?Bin gespannt