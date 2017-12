von meike.harm_164861 » Sa 25. Nov 2017, 23:03

Code: Alles auswählen <VirtualHost *:80>

DocumentRoot "/Users/ich/Sites/foo"

ServerName foo.localhost

ServerAlias foo.localhost

ErrorLog "/private/var/log/apache2/foo-error_log"

CustomLog "/private/var/log/apache2/foo-access_log" common

</VirtualHost>

Code: Alles auswählen ##

127.0.0.1 localhost

255.255.255.255 broadcasthost

::1 localhost



#Local sites

127.0.0.1 foo.localhost

Code: Alles auswählen ##

User ich

Group staff

##

DocumentRoot "/Users/ich/Sites"

<Directory "/Users/ich/Sites">

##



Code: Alles auswählen <Directory "/Users/ich/Sites/">

Options +Indexes +MultiViews +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch +ExecCGI

AllowOverride All

Require local

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>



Hallo ,habe jetzt auch mal endlich sierra installiert und habe jetzt ein Problem mit der localen Webserverkonfiguration.Läuft alles soweit ok, nur die virtualhosts krieg ich nicht zum laufen.localhost zeigt die Liste meiner Ordner in Sitesein nach Muster angelegter vhost infoo.localhost zeigt leider auch nur dieselbe Liste wie localhost und springt nicht in den Ordnerfoo.localhost/foo und localhost/foo zeigen beide die gleiche phpdatei korrekt anhttpd-vhosts.confhostshttpd.confmeine user.conf also ich.confDie entsprechenden Zeilen in httpd.conf hab ich soweit ich weiß alle einkommentiert.Die Apache syntax wird als ok ausgegeben, auch keine Fehler angezeigt, 100x neu gestartet.Die speziellen oben genannten foo logs werden aber im übrigen auch nicht angelegt in private.Hat jemand eine Idee? Das wäre super!