hi,

kennt sich jemand mit den url schemes auf iOS 11 aus? ich habe in der Workflow app eine Aktion erstellt, mit dem man auf einen bestimmten Punkt in den Systemeinstellungen auf dem iPhone gelangen kann. sowas wie ein shortcut. das hat bis jetzt bei iOS 10.3.3 auch funktioniert aber seit iOS 11 geht das nicht mehr. ich komme immer nur ins Hauptfenster der Einstellungen aber nicht in den Unterpunkten. ich vermute, dass z.b. WIFI nicht mehr WIFI sondern was anderes heißt. aber genau weiß ich das nicht. kennt sich jemand damit aus und kann mir weiter helfen?

danke schon mal

