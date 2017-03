von sfsn_146234 » Mo 6. Mär 2017, 11:10

Moin moin zusammen,



bin neu hier und habe natürlich gleich eine Frage ;)



Seit nun etwa 3 Jahren bin ich komplett auf Apple umgestiegen, PC -> iMac, Laptop -> Macbook Air, Nokia -> iPhone usw.

Wie dem auch sei, häufig bin ich zufrieden, vieles ist noch immer ungewohnt und vor allem beim Thema Software gibt es einige Unterschiede. Nun mal zu meiner Frage:



Ich habe unter Windows gerne mit dem html Editor „phase 5“ genutzt. Was mir besonders gefiel war 1. die Syntaxhervorhebung und 2. die automatische Codevervollständigung sowie 3. die Möglichkeit Befehle per klick auf bestimmte Buttons oder via Tastenkombination zu bekommen ähnlich wie in einem Textprogramm. Wenn ich also z.B. auf „Fett“ klicke, kommt automatisch „<b> </b>“.



Gibt es einen Editor für Mac, der die 3. Eigenschaft aufweist?



Gruß