von Robert_146504 » Mi 1. Mär 2017, 19:50

Hallo zusammen,



derzeit stehe ich vor dem Problem, dass ich auf meinem Mac Mini von zahlreichen vorhandenen PDF Dokumenten jeweils ein neues Dokument erstellen muss, das nur die erste Seite beinhaltet.



Manuell kein Problem über die Vorschau, aber kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, wie ich das mit möglichst wenig Aufwand für ca. 150 Dokumente machen kann. Die neuen Dokumente sollten in einem separaten Ordner unter dem Originalnamen gespeichert werden.



Ich habe meine IT Kariere zwar mit Apple (Apple ][ europlus) begonnen, bin dann aber bis vor Kurzem ausschließlich in der Windows Welt unterwegs gewesen, so dass meine MAC Kenntnisse nur sehr rudimentär sind.



Vielen Dank für Eure Tipps

Robert