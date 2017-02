von Dark_Scorpion » Mi 18. Jan 2017, 14:28

Ja stimmt schon. Aber bei den Befehlen was ich benutzte weiß schon wofür die gut sind und was die mir was bringen. Und ich bin auch nicht so leichtsinnig, jeden Befehl einfach einzugeben. Ich such gezielt nach befehlen und gucke ob die mir was bringen und ob die bei dem und dem Betriebsystem auch noch funktionieren.und ja ich könnte natürlich eine Textedit Liste erstellen, aber ich dachte wenn ich sowieso im Terminal bin kann ich da direkt auf die befehle zugreifen. wäre echt praktisch.naja dann mach ich das wie bisher.danke trotzdem