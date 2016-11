von Micha Niemann » Fr 28. Okt 2016, 11:56

Moin Moin!Ich bin ein kompletter Newbie in Sachen Automatisierungen in OSX, habe mir allerdings sagen lassen, dass mir da etwas entgeht. Nach Tagen des googlens möchte ich daher auf geübtere Skripter zurückgreifenZum eigentlichen Problem: Ich habe einen Text und eine Tabelle mit zwei Spalten. Ich möchte gerne ein Skript schreiben, dass jedes einzelne Wort des Textes dahingehend überprüft, ob es in Spalte 1 der Tabelle auftaucht. Wenn das der Fall ist, soll das Wort im Text mit dem entsprechenden Wort in Spalte 2 ausgetauscht werden. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird mit dem nächsten Wort weitergemacht. Zum Schluss erfolgt eine Ausgabe des Textes mit den Ersetzungen.Entweder ich Suche mit den falschen Keywords oder ich habe ein Brett vor dem Kopf, aber ich finde im Netz keinen brauchbaren Ansatz, den ich modifizieren kann. Kann mit jemand mit einem heißen Tipp weiterhelfen?Vielen Dank im Voraus!Benny