von Dark_Scorpion » Mi 17. Aug 2016, 16:53

hi,

ich habe mich gefragt ob es möglich ist, iOS apps auf dem Mac zu laufen zu bekommen? ich habe schon alles durchsucht aber nix gefunden.

also ich habe die App schon auf dem iPhone aber ich dachte mir, weil ich meisten am Mac sitze wäre es praktisch wenn man das auch am Mac machen könnte.



und weil ich nicht wusste zu was das Thema passt, habe ich es einfach hier reingeschrieben.

Fernand Joseph Désiré Contandin:

“Der Mut ist wie ein Regenschirm. Wenn man ihn am dringendsten braucht, fehlt er einem.“

„Wer Geld hat, kauft ein Auto. Wer keines hat, stirbt auf andere Weise.“