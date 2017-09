von funkytones_149582 » Di 22. Aug 2017, 19:54

Danke für die Rückmeldung. Also meine Datenträgerstruktur sieht so aus und es ist wohl kein Core Storage vorhanden. Noch jemand eine Idee warum Win10 die Platte einfach nicht anzeigen will? Weder unter DiskPart, noch im Partitionsmanager noch in Partitionsprogrammen von Drittanbietern.

Könnte es was bringen die Installation von Win10 vom brotbaren USB-Stick zu starten und von dort die Festplatte nochmals formatieren bzw. für eine Win-Partition startklar machen?