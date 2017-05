von marcel-schroeder_151010 » Mo 8. Mai 2017, 08:32

Hallo, ich bin neu was Mac angeht und kenne mich daher noch nicht so aus.

Ich habe mir Parallels geholt und eine VM mit Windows 10 erstellt. Mein ,,Problem,, ist jetzt folgendes:

Ich möchte das die VM mit Windows komplett von meinem Hauptsystem getrennt ist. Jetzt ist es aber so, das wenn ich den Explorer öffne, dass dann iCloud Drive und Photo Library verfügbar ist. Das sollte aber nicht sein. Wie kann ich das jetzt also so einstellen, dass die VM sicher vom Hauptsystem getrennt ist?