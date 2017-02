von sedl » Sa 11. Feb 2017, 22:11

Moin,



ich bin kein Rechtsexperte, aber denke nicht das es erlaubt ist. Was auf alle Fälle nicht erlaubt ist, das System aus einer anderen Quelle als Apple selber zu beziehen. Das mag noch bei alten DVD/CD/USB-Stick Versionen gehen, so es Händler gibt die die noch zum Kauf anbieten aber ansonsten ist die einzig legale Möglichkeit an ein System von Apple zu kommen dieses bei Apple zum laden. Demnach ist was du vorhast sicherlich mindestens ein Grauzone.



gruss



sedl