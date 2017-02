von wowa » Di 10. Jan 2017, 10:59

Genau das geht eben nicht. Deshalb auch meine Frage zum Verständnis. Von Bootcamp aus hast Du keinen Zugriff auf die Macwelt und umgekehrt.



Zur Illustrierung: Wenn ich eine Exceldatei unter Win7 bearbeiten will, die ich vorher unter MacOS auch in Excel erstellt habe, nehme ich einen USB-Stick. Auf dem speichere ich die Exceldatei unter MacOS ab wie gehabt. Danach entferne ich den Stick, starte Win7 über Bootcamp. Nach Anmeldeprozedur Windows usw. starte ich Excel auf der Win7 Seite, stecke den USB Stick ein, Win7 erkennt ihn und ich hole mir die Datei in Excel rein. Anschließend Bearbeitung usw. usf. Der Rückweg ist genauso, weil eben keine direkte Verbindung zwischen Boot Camp und MacOS möglich ist. Das ist der Nachteil bei Bootcamp und den muss man berücksichtigen.



Sorry für die ausführliche Beschreibung, vielleicht bin ich durch ein geöffnetes Scheunentor gerannt.



Wowa

iMac 2,4 GHz Intel Core 2 Duo; Mac OS 10.9.5