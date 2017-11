von Orakel » Mi 8. Nov 2017, 03:24

Hi... ich habe seid Vorgestern ein kleines Problem: Mein iPod Touch der 5ten Generation meint urplötzlich, dass er keine Musik mehr enthält.



Okay, etwas weiter ausgeholt: Ich habe eigentlich einen ganzen Haufen MP3-Dateien auf dem guten Stück untergebracht. (Alles Musik, die ich normalerweise beim Fahrradfahrne höre.)

Vorgestern nacht war dieser Speicher aber urplötzlich leer. (Also wirklich alles auf der sichtbaren Ebene weg. Ich konnte allerdings auch eher zufällig zumindest schonmal feststellen, dass die ganzen Musikstücke auf einmal wieder auftauchen, wenn ich eine WLAN-Verbindung habe.)



Kann irgendjemand mit dieser Problembeschreibung etwas anfangen und mir Helfen wieder an meine Musik dranzukommen?



Edit: Okay, die Sache wird gerade noch ein wenig verworrener: Ich wollte jetzt mit dem aktivierten WLAN-Anschluss die MP3-Dateien anklicken udn bekam die Fehlermeldung, dass das Objekt nicht verfügbar sei.

[color=black:e0dac335bf]And my soul from out the shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted- nevermore[/color:e0dac335bf]