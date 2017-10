von brunonw » Mi 20. Sep 2017, 22:06

Hallo zusammen ... eine praktische Frage: Ich war mit dem ipad mini unterwegs und bekam eine Email mit einem pdf-Anhang. Diese pdf wollte ich in einen Wordpress-Beitrag einbinden. Das ging aber nicht, weil ich die pdf zwar sichern konnte (in iBooks), aber der Versuch, die Datei in Wordpress hoch zu laden, scheiterte, weil iBooks-Dateien vom Dateiupload des Wordpress-Backends nicht ausgewählt werden können. Frage: Gibt es dennoch einen Weg, auf dem ipad eine pdf in Wordpress hoch zu laden