von 0001_152765 » Mo 5. Jun 2017, 19:56

Ich möchte gerne mein Apple TV 4 via Bluetooth mit einem 2.1 Bluetooth Lautsprechersystem verbinden. Dann möchte ich via Airplay Musik von meinem Macbook oder von meinem iPhone auf diesen Lautsprechern spielen.



Ich besitze einen Airplay Lautsprecher (Yamaha WX-030). Bei dem finde ich am besten, dass ich Musik abspielen kann, ohne den Lautsprecher einschalten zu müssen. Ich wähle am iPhone via Airplay den Lautsprecher aus und die Musik geht los.



Frage: Ist das mit iPhone->Airplay->Apple TV->Bluetooth->Lautsprecher möglich? Bleibt die Verbindung Apple TV zu den Lautsprechern bestehen?



Danke für Antworten.