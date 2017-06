von tutelch » Fr 2. Jun 2017, 23:09

Hallo,



also, ich kann diese m4v-Datei auf DVD brennen, aber der Recorder sagt, dass die DVD keine Daten enthält. Ich bekam schon mal den Tipp, die Datei in mp4 umzubenennen, aber auch da kommt nichts am Recorder an. Leider weiß ich nicht mal genau, welche Formate ein Recorder überhaupt lesen kann (in der Bedienungsanleitung steht was von mp4 / Xvid / MKV - nur mp4 sagt mir was), sonst würde ich das einfach mal mit einem Stick hin- und her transportieren, bis es funktioniert - falls es jemals funktioniert. Einen Kopierschutz umgehen möchte ich natürlich nicht. Leider ist diese Serie nicht auf DVD erhältlich, sonst würde ich sie einfach kaufen.

Weißt Du zufällig, ob man von der Mediathek eines Senders was aufnehmen kann? Wäre im Moment auch eine Lösung.

Danke und schöne Grüße,

tutelch