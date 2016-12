von mq73_140768 » Do 8. Dez 2016, 20:37

Hallo,

ich habe seit kurzem ein Probeabo von Apple Music, schaffe es aber wiederholt nicht, all meine mp3-Songs von meinem imac in die iCloud-Musikmediathek hochzuladen:



Ich habe rund 14.000 mp3s auf meinem imac. Der Abgleich dauert rund 45min., dann befindet itunes, dass etwa 9000 Songs nicht bei Apple Music vorhanden sind und beginnt, diese in die iCloud-Musikmediathek zu übertragen.



Am Anfang geht's noch rasch: nach bereits 2 Stunden sind rund 2000 Titel übertragen. Aber ab dann beginnt es immer schleppender zu laufen und es werden nur mehr etwa 40 Lieder in einer Stunde hochgeladen. Mein Mac rannte etwa 5 Tage durch. Knapp vor dem Ziel (die Restlaufanzeige zeigt etwa auf 5 vor 12) wird nicht mehr die Anzahl der hochgeladenen Lieder angezeigt sondern in etwa die Meldung "Restliche Titel und Cover werden hochgeladen". Und das ändert sich nun seit 2 Tagen nicht mehr!



Etwa 870 Songs sind noch auf "Warten", ohne dass sich irgend etwas tun würde. Auch die Restlaufanzeige bleibt seit 2 Tagen auf "5 vor 12". Beim Rest steht "Übertragen". Ich weiß auch nicht, ob itunes überhaupt noch etwas tut. Mit der Aktivitätsanzeige kenn ich mich leider nicht aus.



Ich habe nirgends im Internet wirklich hilfreiche Tipps gefunden, außer den Upload neu zu starten. Ich möchte aber auf keinen Fall wieder meinen Rechner eine Woche laufen lassen.



Was kann ich tun?

Würde ein erneutes Hochladen wieder bei Null beginnen oder nur noch die 870 Songs mit iCloud-Status "Warten" probieren?



Und wie funktioniert das in Zukunft, wenn ich zB noch eine CD geschenkt bekomme, rippe und in meine Musikmediathek übertragen möchte? Wenn ich in der Musik-Gesamtliste einen Song markiere - kann ich dann zB nur den hochladen? Oder muss ich wieder einen wochenlangen Übertragungsvorgang starten und hoffen, dass sich dieser nicht wieder aufhängt?



Vielen Dank für eure Tipps! Ich weiß sonst echt nicht mehr weiter. Hab wochenlang meine komplette CD-Sammlung gerippt, alles mühsam sauber mit Tags versehen und nun das...



Liebe Grüße

Andreas