nach längerer Suche, vielen YouTube-Tutorials und noch mehr Lesen bin ich nun hier gelandet - und bitte um Hilfe:



Ich würde gerne meine gut gepflegte iTunes-Mediathek aufs NAS verlagern - d. h. nur die Musiktitel an sich, die Einstelllungen sollten auf auf dem Mac bleiben, denn:



- zwei stationäre Macs sollten gleichzeitig auf die Musik (via iTunes) auf dem NAS (Synology) zugreifen können.



- an beiden sollte es möglich sein, iPods/iPhones zu synchronisieren



- bereits erstellte Playlisten sollten erhalten bleiben



- und ich würde gerne mit einer DLNA-fähigen Stereoanlage ebenfalls auf die gleiche Musiksammlung zugreifen können.



Es würde mir also nichts nützen, alle iTunes-Einstellungen komplett aufs NAS zu verschieben, denn dann würde ja wieder das Problem auftauchen, dass zwei GLEICHZEITIG zugreifende Macs die Einstellungen zerschießen könnten.



Auch bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nun genügt, die Musik einfach aufs NAS zu ziehen und dort freizugeben oder die DS-Audio-App von Synology zu nutzen oder iTunes-Server (Synology-App) zu installieren…



Wie gesagt: Gelesen hab ich bereits einiges, aber wie ich die Sache nun genau angehen soll - davon hab ich leider noch keinen rechten Schimmer…



Danke gleich einmal im Voraus für eure Hilfe!



