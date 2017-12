von sedl » Di 19. Apr 2016, 20:05

Moin,danke. Ja ich stehe auf Liebesromane, okay nein aber ich habe die Infos an zwei Leute weitergegeben und selbst die, welche nicht zu meinen Geschlechtsgenossen gehören, fanden die zu schmalzig/spezielle.Aber es soll ja auch Menschen geben die Helen Fischers Musik mögen und Rosamunde Pilcher Filme sehen.in diesem Sinne:I know it's only rock 'n' roll but I like it, like it, yes, I dosedl