von eike.auferkamp_164741 » Fr 24. Nov 2017, 10:47

Hallo liebe Community,ich habe es gewagt meinen iMac umzubauen auf SSD.Zuvor habe ich mit dem CCC die HDD geklont.Boot hatte ich getestet, Dashboard gesehen, runtergefahren, eingebaut, wieder hochgefahren, korrupter Klon(Details erspare ich).HDD in externe Platte verbaut, von HDD gebootet in der Hoffnung dann die SSD löschen zu können.Seltsamerweise ist die SSD dennoch parallel aktiv und kann weder getestet, deaktiviert oder gar gelöscht werden. Ich habe sowohl alle Varianten beim booten (aus internet, Recovery etc) als auch alle mir bekannten Befehle (Force unmount etc.) durch und verzweifelt hier langsam.Da ich über USB von der HDD arbeite, hätte ich doch die SSD platt machen können müssen, oder?Wie um alles in der Welt kriege ich die nun deaktiviert und gelöscht? (möchte komplett neu installieren...).Hier noch ein paar Details:SanDisk SSD 3DHigh SierraiMac 27"Ich will auf keinen Fall den iMac wieder öffnen müssen...Einer ne Idee?Danke im Voraus!