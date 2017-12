von k5001661_164669 » So 26. Nov 2017, 15:12

Danke für die Antwort!

Ja, alt-cmd-del ist das Standardvorgehen für diesen Anwendungsfall. Ein Script kann natürlich noch mehr.

Das geschilderte "Problem" hat mich interessiert und ich habe noch ein wenig recherchiert.



[Ingrid an]

Im englischsprachigen Raum finden sich ganz ähnliche Beschwerden, die es wohl seit 10.7 gibt.

Ich habe viel über

/System/Library/CoreServices/pbs

/usr/bin/plutil

/usr/libexec/PlistBuddy

~/Library/Preferences/pbs.plist

/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Info.plist

und schließlich über

sudo find /<Dir> -type f -name *.plist -exec grep -l '^d' {} \;

gelernt.



Das Problem lösen kann man damit nicht, alle die's bisher damit versucht haben, haben am Ende aufgegeben und einen anderen Shortcut benutzt.

[Ingrid aus]



Ich vermute, dass Apple die Komplexität des Systems einfach über den Kopf gewachsen ist und niemand sich die Zeit nimmt, dem Fehler nachzugehen und zu beheben.

Sei's drum - meine eigenen Shortcuts starten zukünftig alle mit ctrl-alt-cmd plus Taste. Die sind hoffentlich noch in keinem Kontext belegt und lassen sich zuverlässig triggern.



Danke & Gruß,

Walter