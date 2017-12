von Emic Moto » Mo 20. Nov 2017, 20:36

Hallo Mac Community,



ich nutze mein Mid 2012 Mac Pro seit fünf Jahren ohne Probleme. Er wird hauptsächlich als "StandPC" genutzt und bis jetzt lief alles super. Vorgestern habe ich ihn ausgeschaltet um ihn mitzunehmen. War auch kein Update geplant und bis dahin alles ok. Am nächsten Tag will ich ihn hochfahren und der Balken unter dem Apple Logo erscheint. Die erste hälfte geht recht zügig, die zweite hälfte zieht sich sehr. Nachdem der Balkon "voll" ist passiert nichts weiter. Abstürzen tut er nicht, Lüfter läuft usw aber fertigbooten will er auch nicht. Hab mich da auch schon mal eingelesen und die Möglichkeiten probiert. PRAM Reset durchgeführt. 500GB HDD Festplatte überprüft (Laut Dienstprogramm alles i.o.), und auch macOS Sierra neu installiert. Ein Backup habe ich nicht und auch kein Stand auf einer externen Festplatte. Nun ist die Frage wo der Fehler liegt. Festplatte, Software oder auch andere Hardware wie der RAM oder Batterie?

Das einzige was mir vor kurzer Zeit ins Auge sprang ist das ich die Batterie doch wechseln lassen soll als eine Art Service. Beschädigt oder kaputt sei sie jedoch nicht.



Bedanke mich im Vor raus für Ideen und Hinweise. Möchte ungern meine Daten verlieren bzw die HDD Formatieren müssen.



Edit: Habe nun angefangen meine Daten auf eine externe HDD zu übertragen