von joachim62_164330 » Sa 25. Nov 2017, 18:18

Hallo,

zunächst Danke für die Antworten.

Ich habe nun FileVault deaktiviert. Nun wird's noch lustiger:



Neustart: Sichtbare Benutzer A und B

Nach Anmeldung als B: Neues Anmeldefenster mit Sichtbaren Benutzern A und B und C



Jetzt kommen zwei Anmeldungen. Sieht so aus als ob erst die Anmeldung für die verschlüsselte Version kommt und anschließend die Standardanmeldung.



Jetzt Benutzer A gelöscht.

Neustart: Sichtbare Benutzer A und B

Nach Anmeldung als B: Neues Anmeldefenster mit Sichtbaren Benutzern B und C



Doch noch geschafft.

Habe beim Start (Command-R) über die Wiederherstellung mit StartVolume die Festplatte gewählt (ist ja nur eine da) und jetzt passt alles.



Allerdings bleibt es ein Rätsel was da passiert ist.



Gruß