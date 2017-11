von rebeh.her_163628 » Do 9. Nov 2017, 14:15

Guten Tag,



ich arbeite normalerweise mit dem Firefox-Browser. In letzter Zeit funktioniert die Darstellung der Webseiten nicht richtig. Dieses Phänomen habe ich nur unter IMac. Unter Windows 10 mit Firefox gibt es keine Probleme. Ebenfalls unter IMac mit den Browsern Safari und Chrome.

In der Beilage habe ich zwei Screenshots dieses Problems hinterlegt.



1.tes Bild: Homepage maclife.de mit Safari und Chrome (ok)

2.tes Bild: Homepage maclife.de mit Firefox. (Forum fehlt)



Habe schon alle Erweiterungen entfernt, trotzdem gleiches Problem. Also, kennt jemand den Grund und eine evtl. Korrektur (falls es kein grundsätzliches Problem ist)



Danke im Voraus, Grüsse Manfred